Vijf tips voor dit weekend: Openspelendag, Tuinbeurs, paaseieren rapen Jeffrey Dujardin

19 april 2019

14u20 0 Wachtebeke Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

ZOTTEGEM: Pop-uppretpark in Egmontpark

Het jaarlijkse buitenpretpark in het park van Egmont laat meer dan duizend kinderen en jongeren genieten van springkastelen, klauterbanen, een sportarena en andere leuke en uitdagende attracties. De site wordt op paasmaandag 22 april weer omgetoverd tot het grootste pop-uppretpark uit de streek. Er zal een touwenparcours zijn voor jong en oud. De avonturiers kunnen zich uitleven op een klimmuur met twee routes van acht meter en in de speleo-burcht moet je in een donker labyrint naar de uitgang op zoek. Voor de allerkleinsten is er opnieuw een peuterdorp, waarin dit jaar een treintje zal rijden. Op de website jonginzottegem.be vind je een kleurtekening. Breng ze mee naar de Openspelendag en ontvang een leuk gadget. Groepen krijgen per twintig aanwezige kinderen een gratis toegangsticket. De grootste groep ontvangt een prijs. Om 17 uur wordt de namiddag afgesloten met een discoparty met Mister Jan Pladijs en dj Franky Forel. Vanaf 13.30 uur tot 18.00 uur. Prijs: 5 euro met inbegrepen sleutelhanger, snoepje, ijsje en drankje. Meer info vind je hier.

DRONGEN: Paaseierenfestival

Wie dit weekend in het Gentse paaseieren wil gaan zoeken, kan zondag terecht in Drongen. Daar vindt het Paaseierenfestival plaats. Het festival begint om 14 uur, waarbij de kinderen zich kunnen opwarmen met kinderdisco of enkele sprongen op het springkasteel. Wie onherkenbaar eieren wil rapen, kan zich altijd laten schminken als een tijger. Een half uurtje later, om 14.30 uur begint de paaseierenraap voor kinderen onder de zes jaar. Om 15.10 uur is het de beurt aan de oudere kinderen. De kostprijs is 9 euro, inschrijven is verplicht via info@hetgoudenkroontje.be. Afspraak aan de Keiskantstraat 3 in Drongen. Meer info vind je hier.

BACHTE-MARIA-LEERNE: Jaarlijkse tuinbeurs in het kasteeldomein Ooidonk

Wie tijdens de mooie lentedagen in zijn tuin wil beginnen werken, is er dit paasweekend de jaarlijkse Lifestyle Tuinbeurs. Die vindt plaats in het mooie kasteeldomein Ooidonk. Liefhebbers van natuur, tuinen en decoratie zullen er een honderdtal exposanten vinden met planten, tuinmeubelen, huis- en tuindecoratie, countrykledij, tuinantiek, brocante, en streekproducten. Terwijl de ouders rondstruinen, kunnen de kinderen spelen. Nature Play biedt een ecologisch verantwoord speelproject aan. Boomklimmen staat ook op het programma en er is een stand met mini-pony’s. Voor een hapje en drankje kan je terecht in de kasteeltoren en op verschillende plekjes in het park. Van zaterdag tot maandag, vanaf 10 uur tot 18.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 8,5 euro, kinderen komen gratis binnen. Meer info vind je hier.

ZELZATE: Paaskermis met pak optredens op Grote Markt

Het paasweekend komt eraan en dat staat op de Grote Markt in Zelzate garant voor feest. Ter gelegenheid van de paaskermis pakken café Bristol en Maritime uit met een onvervalst feestweekend. Op zaterdag beginnen ze om 14 uur met een concert van Harmonie Vredekring. Om 15.30 uur staat Bandit in de feesttent op de Grote Markt. De JP Bluesband mag om 20 uur de avond in stijl afsluiten. Op zondag moet het dak helemaal van de tent. Beginnen doen ze al ’s middags om 13.30 uur met een grote paasbingo. Om 16 uur komt de zingende visser Peter Rammeloo opwarmen voor Les Folles de Gand. Het avondprogramma is in handen van dj Sven Ornelis en dj Mario Van Vooren. “We hadden Zelzate een feestje beloofd, wel Zelzate krijgt een feestje”, maken beide uitbaters zich sterk. Op paasmaandag komt clown Fanny langs tijdens de maandagmarkt. Estate met Gene Wild en Ronny Verbiest spelen er om 10.30 uur een aperitiefconcert. Om 14.30 uur mag Yves Segers de feesttent een laatste keer in vuur en vlam zetten.

WACHTEBEKE: Paashazen nemen Puyenbroeck over

Op het evenementeneiland van het domein Puyenbroeck zullen zaterdag opnieuw een bende speelse paashazen neerstrijken. Met muziek, circus, een grote paasshow van clown Rocky, poppenkast, heel wat leuke doe-activiteiten en uiteraard lekkere paaseitjes wordt het een onvergetelijke namiddag. De activiteiten beginnen vanaf 14 uur. Om 14.30 uur is het grote moment er, dat is er de feestelijke intrede van de paashazen. Zij delen eitjes uit tot 16.30 uur aan alle kinderen tot 10 jaar. Alles is gratis behalve de kermisattracties. Veel animatie is overdekt zodat slecht weer de pret niet mag drukken. Meer info vind je hier.