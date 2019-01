Vier bestuurders gevat onder invloed van drugs bij verkeerscontrole Jeffrey Dujardin

21 januari 2019

17u48 0 Wachtebeke De lokale politie van politiezone Regio Puyenbroeck controleerde dit weekend op het rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Daarbij werden er vier bestuurders gevat die onder invloed waren van drugs, twee personen hadden drugs bij. En er werd een veertiger overgebracht naar de gevangenis nadat hij zijn elektronisch toezicht niet naleefde.

In Zelzate werden controles uitgevoerd ter hoogte van de grensovergang aan de Beneluxlaan. Twee personen waren in het bezit van verdovende middelen. Eén persoon, de bestuurder, was onder invloed van verdovende middelen. Het rijbewijs van de man werd ingetrokken. Ter hoogte van de Godshuisstraat in Wachtebeke werd ook een bestuurder betrapt onder invloed van verdovende middelen. Het rijbewijs werd ingetrokken.

In Lochristi werd gecontroleerd in de omgeving van het centrum. Ook op deze locatie werden bestuurders betrapt die onder invloed waren van verdovende middelen. Maar liefst drie bestuurders dienden hun rijbewijs in te leveren. Er werd tevens een 40-jarige man uit Lochristi gevat die zich onttrok aan elektronisch toezicht. De man werd overgebracht naar de gevangenis te Gent.