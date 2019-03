Vier auto-inbraken op één nacht in Wachtebeke JDG

21 maart 2019

11u30 0 Wachtebeke Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag in vier wagens toegeslagen in Wachtebeke. Ze gingen onder andere aan de haal met werkmateriaal en boordcomputers.

De feiten vonden plaats in in de omgeving van de Sportstraat en Sint-Pietersveld. Er werd onder andere werkmateriaal gestolen uit enkele bestelwagens. Bij de personenwagens maakten dieven de boordcomputer buit.

“Waardevolle voorwerpen zoals een een GPS, laptop of smartphone leg je best uit het zicht. Sluit je wagen ook goed af als je hem achterlaat, ook al is het maar voor eventjes”, zegt de politie. “Laat bovendien nooit je sleutels in het contact zitten. Heb je een ‘keyless’ systeem, bewaar je autosleutel dan zo ver mogelijk van je wagen, of leg hem in een bakje van zilverpapier.”

Voor meer tips tegen potentiële inbrekers, kan u altijd terecht op de website van de politiezone. Wie slachtoffer wordt van diefstal, contacteert zich best zo snel mogelijk de politie.