VIDEO: Vrachtwagen brandt volledig uit op E34 Wouter Spillebeen en Jeroen Desmecht

14 januari 2019

13u56 3 Wachtebeke De expresweg E34 is ter hoogte van Langelede in Wachtebeke volledig afgesloten in de richting van de kust doordat een vrachtwagen er vuur vatte. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar heeft nog veel werk met het opruimen van de weg.

De vrachtwagen begon rond 13 uur plots hevig te branden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies kon ontstaan omdat de de aanwezige hulpdiensten niet dezelfde taal spraken als de chauffeur. De lading, die bestond uit houten multiplexplaten, vatte ook vuur. De politie, die in de buurt was, liet de vrachtwagen aan de kant zetten en zette aanvankelijk één rijstrook af.De brandweer snelde ter plaatse en sloot uiteindelijk de volledige expresweg af voor de bluswerken. Rond 13.50 uur was de brand geblust en werd de linkerrijstrook weer geopend. “We hebben wel nog meer dan een uur werk om de lading weg te halen en de weg op te ruimen”, klinkt het bij Brandweerzone Centrum. “Er zal dus nog een tijd hinder zijn voor het verkeer.”

De brandweer moest het hout dat de vrachtwagen vervoerde eerst van de vrachtwagen halen en dan nog eens blussen om zeker te zijn dat het vuur niet opnieuw begon te smeulen.

Intussen krijgen chauffeurs die van Antwerpen richting Brugge willen rijden de raad om via de E17 te rijden.