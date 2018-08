Vertrokken voor twee jaar werken aan Ramonshoek 17 augustus 2018

De grote rioleringswerken op Ramonshoek zijn gisteren gestart met het opbreken van de weg. Maandag starten de effectieve rioleringswerken. 260 gezinnen worden er aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel en tegelijkertijd wordt de schoolomgeving veiliger gemaakt. Er wordt gewerkt in vier fasen. Tijdens de eerste fase wordt gewerkt van huisnummer 24 tot aan de lagere school. Inwoners dienen hun wagen buiten de werfzone te plaatsen. Ook het schooljaar zal te midden van de werf starten. Fase 2 start in maart 2019 en omvat het stuk tussen de Kruisstraat en de brug over de N49. Daarna volgen nog de stukken tussen brug en parallelweg en het stuk Vieruitersten-Brandstraat. Als alles goed gaat, zijn de werken tegen 2020 achter de rug. (KVZ)