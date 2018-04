Verboden aan te modderen! 23 april 2018

Wie de Ten Miles van Antwerpen maar klein bier vindt en het graag eens over een uitdagendere boeg gooit, kon dit weekend deelnemen aan de Strong Viking Run in het provinciaal domein van Puyenbroeck. De extreem zware obstakelrace was aan zijn vijfde en compleet uitverkochte editie toe en dus trakteerden de organisatoren op een extraatje. "Naast de 7, 13 en 19 kilometer hebben we voor de vijfde editie ook beslist om een 42 kilometerlange tocht te organiseren", zegt Erwin Van Haren van de organisatie. Zo'n 300 dappere Iron Vikings gingen de uitdaging aan om de marathonafstand, inclusief 100 obstakels, af te leggen. De meesten deden er een hele dag over om de modder, de obstakels en loden zon te overwinnen. "De zon was dit weekend zeker een extra hindernis. Maar wie ons kent, weet dat we via onze obstakels ook voor genoeg verkoeling zorgen onderweg", knipoogt Van Haren. (KVZ)