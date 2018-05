Vanaf 16 augustus twee jaar werken op Ramonshoek 25 mei 2018

De grote rioleringswerken op Ramonshoek beginnen op 16 augustus. 260 gezinnen worden er aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel en tegelijkertijd wordt de schoolomgeving veiliger gemaakt.





"Er wordt gewerkt in vier fasen", zegt schepen van Openbare Werken Rudy Van Vlaender (Anders). "Tijdens de eerste fase wordt het stuk tussen Ramonshoek en de Kruisstraat aangepakt. Daar zit ook de schoolomgeving in. Dat zorgt wel voor wat extra omkaderende maatregelen. Zo wordt gevraagd aan de ouders om op het plein te parkeren en de kinderen te voet naar school te brengen. Voor de kinderen komt er een afzonderlijk wandelpad gescheiden van de werken. Dat zal van iedereen een inspanning vragen, maar ze krijgen er wel een veiligere schoolomgeving voor in de plaats. Zo komen er gescheiden fietspaden en wordt ook de rest van schoolomgeving veiliger."





Klaar tegen 2020

De werken lopen uiteindelijk tot 2020. Fase 2 start in maart 2019 en omvat het stuk tussen de Kruisstraat en de brug over de N49. Daarna volgen nog de stukken tussen brug en parallelweg en het stuk vieruitersten-Brandstraat. Als alles goed gaat, zijn de werken tegen 2020 achter de rug. (KVZ)