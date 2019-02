Twaalf nieuwe sociale huurwoningen in Warandewijk met twee jaar vertraging eindelijk klaar “Eerste bewoners arriveren deze week” Kristof Vereecke

04 februari 2019

17u15 0 Wachtebeke De befaamde Warandewijk in Wachtebeke heeft er twaalf nieuwe sociale huurwoningen bij. Die hadden eigenlijk eind 2016 al klaar moeten zijn, maar door een faillissement bij de aannemer kunnen de eerste bewoners er pas volgende week hun intrek nemen.

Bij de cvba Volkshaard, dat de woningen liet bouwen en zal verhuren, zijn ze tevreden met de twaalf nieuwe woningen. “Door het faillissement moesten we de procedure volledig opnieuw opstarten. Geen evidente zaak. Zeker niet omdat de aannemer niet alleen de huizen moest bouwen, maar ook de volledige site heraanpakken", zegt directeur Hans Heyse.

Eind goed al goed. Deze week trekken de eerste bewoners in de nieuwe huizen. In de Sijslaan werden vijf huizen gebouwd, in de Ijsvogellaan vier en de Mezenstraat drie. Elke woning beschikt over twee slaapkamers, een tuin met berging, een regenwaterput, zonneboiler en een garage.

Wachtebeke Kwaliteitsinjectie

Volkshaard is al een tijdje bezig met een kwaliteitsinjectie in de Warandewijk, ook wel de EGKS-wijk genoemd. Zo werd in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huurwoningen eerder ook al een proefproject opgestart waarbij vijf woningen omgebouwd worden tot passiefwoningen. Het project maakt onderdeel uit van de renovatie van een 260-tal woningen in de volledige wijk.