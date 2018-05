Toeristisch treintje gidst nieuwe inwoners door Wachtebeke 31 mei 2018

Zo'n 150 nieuwe inwoners van de gemeente Wachtebeke maakten gisteren een rondrit door hun gemeente met het toeristisch treintje van het provinciaal domein van Puyenbroeck.





Het initiatief kadert in het onthaalbeleid van de Safarkensgemeente. "Vroeger hadden we een traditioneel infomoment in ons cultuurcentrum, maar dat was toch vooral een saaie bedoening", legt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) uit. "Daarom zochten we naar een nieuwe formule. Omdat we het succes kennen van het toeristisch treintje in Puyenbroeck besloten we het concept over te nemen. Een heemkundige zorgt voor de nodige uitleg en nadien klinken we op een geslaagde rondleiding."





(KVZ)