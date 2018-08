The Qontinent ontpopt zich tot festival voor iedereen 13 augustus 2018

02u37 0 Wachtebeke Hardstyledancefestival 'The Qontinent' verovert steeds meer en meer harten. Vroeger werd het aanzien als een nichefestival voor kort geschoren hakkers, maar dat imago lijkt verleden tijd.

Opvallend veel festivalgangers in rolstoel ook dit jaar. Het bewijs dat Puyenbroeck wel degelijk de gedroomde en goed bereikbare festivalsite is. Ook voor de Duitse vrienden Jeremiah Winkler (21), Lukas Krepper (22) en Steffen Bauer (20). "We zijn grote hardcorefans. Daarom bijven we vier dagen in Puyenbroeck. Ja, met een rolstoel. Alles is hier aanwezig om het ons zo comfortabel mogelijk te maken." Ook de politie is vol lof over de organisatie. "Alles verliep vlot en veilig", zegt korpschef Koen Van Poecke van de politiezone Puyenbroeck. "Er zijn geen grote incidenten of drugsvangsten geweest." Van Poucke prijst ook de samenwerking met de organisatie. "Die wordt elk jaar beter. De organisatie doet veel om de veiligheid te garanderen."





(KVZ)