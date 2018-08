The Qontinent hoopt op meer regen vandaag VUURWERK OP FESTIVAL IN GEDRANG DOOR DROOGTE, BESLISSING VALT MORGENVROEG KRISTOF VEREECKE

09 augustus 2018

02u27 0 Wachtebeke Vuurwerk of geen vuurwerk op The Qontinent? Dat is de vraag. Alleen als er voor morgenochtend voldoende regen uit de lucht valt, dan zullen 60.000 hardstyledanceliefhebbers dit weekend kunnen genieten van het spectaculair afsluitend vuurwerk. De politie zal extra camera's inzetten. "Niet om bezoekers te bespioneren, maar om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen", zegt de burgemeester.

Angstvallig houden de organisatoren van The Qontinent de lucht boven het provinciaal domein van Puyenbroeck in de gaten. Daar waar ze al elf jaar hopen dat het droog blijft, rekenen ze vandaag op nog een paar stevige regenbuien. Zo niet moeten ze hun spectaculaire vuurwerk op zaterdag en zondag, steevast een absoluut hoogtepunt van het festival, afgelasten. "Vrijdagochtend nemen we de definitieve beslissing. Als er dan geen aanzienlijke hoeveelheid neerslag uit de lucht, dan kan het vuurwerk niet doorgaan", zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders).





Rookverbod

Daarnaast eisen de gemeente en provinciegouverneur Jan Briers ook extra veiligheidsmaatregelen. "In principe geldt in het provinciaal domein van Puyenbroeck al weken een absoluut rookverbod, maar zoiets valt zeer moeilijk te handhaven op een evenement van die omvang. Daarom wordt gevraagd aan de organisatoren overal tonnen met zand neer te zetten zodat festivalgangers hun peuken kunnen doven. Ook op de camping, waar toch drie dagen lang zo'n 8.000 bezoekers verblijven, gelden verscherpte controles. Vuur maken is absoluut niet toegelaten. Net zoals de politie zal de brandweer voortdurend paraat zijn"





Extra veiligheidscamera's moeten mee een oogje in het zeil houden. "Dat was sowieso een eis van de politie om nog beter de situatie op het festivalterrein te kunnen monitoren. Niet om de bezoekers te bespioneren, gewoon om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Bovendien heeft die maatregel in principe niets met de droogte te maken. De samenwerking met de organisatoren is sowieso goed. Na elf jaar kennen ze hun draai wel al in Wachtebeke. Dat is een voordeel."





Geluidshinder

Vrijdag is het zover. De camping van The Qontinent opent om 15 uur de deuren, om 19 uur start de pre-party. De organisatoren doen er alles aan om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. "Al brengt een festival geluid met zich mee, maar we kunnen niet garanderen dat er helemaal niets te horen zal zijn. Verspreiding van geluid in openlucht is afhankelijk van weersomstandigheden zoals windrichting, de warmte, neerslag,..."