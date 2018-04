Strong Viking aan vijfde editie toe in Puyenbroeck 20 april 2018

Komende zaterdag en zondag is het provinciaal domein van Puyenbroeck al voor de vijfde keer het decor van de Strong Viking Run, een extreem zware obstakelrace.





Naar aanleiding van het jubileum heeft Strong Viking naast de reguliere afstanden 7, 13 en 19 kilometer ook weer haar zwaarste uitdaging aan de run toegevoegd: de Iron Viking of maar liefst 42 kilometer met meer dan 100 obstakels. 300 dappere Iron Vikings gaan de uitdaging aan om de marathonafstand, inclusief 100 obstakels, te overwinnen. De tijdslimiet is 7,5 uur. De Strong Viking Mud Edition in Puyenbroeck is de officiële opening van het Strong Viking seizoen 2018 in België en is met 9.500 deelnemers volledig uitverkocht.





(KVZ)