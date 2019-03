Straat vorig jaar heraangelegd, vandaag opnieuw vol putten Gemeente eerlijk: “Er zijn fouten gemaakt in dit dossier” Kristof Vereecke

29 maart 2019

17u04 0 Wachtebeke Wie vandaag door de Bovenhoek rijdt, gelooft niet dat de putten in de straat vorig jaar gedicht zijn. Het wegdek ligt er vol kraters. Bovendien heeft de buurt last van het cementstof. De gemeente erkent nu dat er fouten gemaakt zijn bij de heraanleg. Op 9 april komen alle betrokkenen samen op een oplossing te zoeken.

Een jaar geleden liet de gemeente Wachtebeke de Bovenhoek opnieuw aanleggen. Bedoeling was om de vele putten in de aardeweg te dichten en zo het comfort van de buurt te vergroten. Dat draaide enigszins anders uit. De buurt wordt al bijna een jaar geteisterd door cementstof, bovendien lijkt het wegdek een echt maanlandschap.

“Eerlijk? Onze straat is er slechter aan toe dan voor de heraanleg”, zegt bewoner Dirk Van De Genachte. “Wat ik vooral niet begrijp is dat de gemeente niks onderneemt. Een klein kind kan zien dat hier serieuze fouten gemaakt zijn. Onze straat werd vol puin en afval gekapt. Uit onze info blijkt bovendien dat er gesjoemeld is met de milieuattesten. En toch blijven we hier in de miserie zitten.”

Tijd van de Romeinen

Burgemeester Rudy Van Cronenburgh (Anders) erkent dat er fouten gemaakt zijn. “Ik heb begrip voor de argumenten van de buurtbewoners. Het heeft echter geen zin in het verleden te blijven hangen. Er zijn fouten gemaakt, maar we moeten naar de toekomst kijken. Ook wij als gemeentebestuur willen een oplossing.” Op 9 april wil Van Cronenburgh samen met de buurtbewoners en de gemeentelijke diensten bekijken wat er kan gedaan worden om een einde te maken aan de lijdensweg van de bewoners van de Bovenhoek.

Dat is volgens de inwoners eenvoudig. “De boel afschrapen en dit keer een deftig procedé gebruiken. In Nederland worden tientallen van dit soort wegen heraangelegd en nergens zijn er problemen. Hier gaan we al een jaar gebukt onder het stof en rijden de passanten van put naar put. Het lijkt wel of we gekatapulteerd zijn naar de tijd van de Romeinen.”