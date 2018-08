Speel-a-beke zoekt extra vrijwilligers wegens groot succes en...herexamens 02 augustus 2018

02u32 0

Speelplein Speel-a-beke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Het speelplein is dagelijks zo'n groot succes dat de jeugddienst vrijwilligers tekort komt.





"Gisteren waren er maar liefst 74 kinderen. Da's fantastisch, maar het betekent ook dat we wel wat extra helpende handen kunnen gebruiken. Bovendien komen de herexamens er snel aan en vallen er een paar vaste medewerkers even van tussenuit", klinkt het bij de Wachtebeekse jeugddienst.





Kandidaten moeten dit jaar minstens 15-jaar worden. Een brevet hebben als monitor is een plus, maar geen must. Kandidaten kunnen contact opnemen via de facebookpagina van speel-a-beke of de jeugddienst. (KVZ)