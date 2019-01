Schepencollege kan nog geen officiële daden stellen door administratieve fout bij installatiegemeenteraad Extra gemeenteraad op 24 januari: “Fout zo snel mogelijk rechttrekken” Kristof Vereecke

21 januari 2019

10u26 0 Wachtebeke Door een administratieve fout tijdens de installatiegemeenteraad zijn drie van de vier Wachtebeekse schepenen formeel nog niet aangesteld. Hierdoor kan het schepencollege ook geen rechtsgeldige beslissingen nemen en dus geen officiële daden stellen.

Zowel Piet Pennenman (Open VLD), Peter Van Bambost (Anders) als Eddy Heirwegh moeten nog formeel aangesteld worden. Alles heeft te maken met een administratieve fout tijdens de gemeenteraad. Zo is de gemeenteraad wettelijk verplicht kennis te nemen van de eedaflegging als schepen in handen van de burgemeester. Die kennisname gebeurde niet, waardoor de drie eigenlijk officieel nog geen schepen zijn. Geen ramp, maar wel vervelend. “Navraag bij VVSG maakte duidelijk dat we deze situatie zo snel moesten rechtzetten om geldige beslissingen te kunnen nemen als college”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Daarom wordt de voorziene gemeenteraad van 31 januari een week vervroegd naar 24 januari . Een vergadering bij hoogdringendheid met slechts één punt op de agenda: de eedaflegging van de drie schepenen.”

Vaste vergaderdata

Door de extra gemeenteraad zijn er ook een aantal verschuivingen in de vaste vergaderdata van de gemeenteraad. Zo is de eerstvolgende normale gemeenteraad op dinsdag 12 februari. Vanaf maart is er gewoon weer elke laatste donderdag van de maand gemeenteraad.