Schapenhoedster begint zorgboerderij VIJF MENSEN MET MENTALE BEPERKING HELPEN MEE OP HOEVE KRISTOF VEREECKE

18 augustus 2018

02u50 0 Wachtebeke Boerin Evelien De Witte begint samen met opvoedster Evie Wuytack een zorgboerderij in het tweelandendorpje Overslag. Vijf mensen met een mentale beperking kunnen er binnenkort onder professionele begeleiding terecht voor zinvolle dagbesteding op 'boerderijmaat'. Het unieke decor krijgen ze er gratis bij.

Op de Belgisch-Nederlandse grens, te midden van de uitgestrekte velden, baat Evelien De Witte al enkele jaren een succesvolle schapenhouderij en paardenpension uit. Haar schapen begrazen onder andere de befaamde Zonneberg op de grens van Zelzate en Evergem. Binnenkort begint Evelien er samen met opvoedster Evie Wuytack een eigen groene zorginitiatief. "Ik speel al langer met dat idee", zegt Evelien. "Via goede vrienden van mijn ouders kwam ik in contact met Siebe, een jongen van 19 met een mentale beperking. Siebe kwam hier soms helpen en genoot daar zichtbaar van. Uiteindelijk heeft hij hier zelfs tot twee keer toe zijn schoolstage gedaan en kwam hij op regelmatige basis langs om de dieren te verzorgen of mee te helpen. Ik merkte aan Siebe dat dit hem deugd deed. Hij houdt van dieren en de buitenlucht. Ik zal niet zeggen dat op de boerderij werken therapeutisch werkt, maar het doet Siebe goed."





Moestuin

Evelien ontmoette via de school van haar zoontje Evie Wuytack, opvoedster van opleiding. "We raakten toevallig aan de praat over onze passies. Al snel groeide het idee om samen een zorgboederij te starten", zegt Evie. "In de toekomst is het de bedoeling dat vijf mensen met een verstandelijke beperking bij ons op dinsdag, woensdag en donderdag terecht kunnen. Ze gaan helpen met de dieren, hun eigen moestuin runnen, mee helpen de boerderijwinkel opstarten,.... Alles op hun eigen tempo. Het is niet de bedoeling ze professioneel in te schakelen. Een zinvolle dagbesteding, daar draait het om. De Witte Hoeve is een VAPH -erkend groenezorginitiatief. Mensen met een mentale beperking kunnen bij ons terecht voor een dagbesteding op maat met professionele begeleiding", vertelt Evie.





De omgeving, te midden de uitgestrekte Overslagse velden, nodigt alvast uit om volledig tot rust te komen. "Hier op Overslag vind je de rust vanzelf", verzekert Eveline. Geïnteresseerden kunnen vandaag en morgen kennis maken met de zorgboerderij in de Overslagse Varempéstraat. Info: www.dewittehoeve.farm.