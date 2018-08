Sabine Appelmans trekt Music for Life op gang 27 augustus 2018

Sabine Appelmans mocht afgelopen zaterdag de Music for Life-gekte op gang trekken in Wachtebeke. Al was slaan een betere woordkeuze geweest. Zo organiseerde TC Wachtebeke er voor het tweede jaar op rij een 24 uur durende tennismarathon. Deelnemers konden er bieden om een potje tennis te spelen met wat ooit 's lands grote tennistrots was. Dat leverde uiteindelijk 684 euro op. "Mooi voor iemand die al zo lang gestopt is met spelen", knipoogde 'La Appelmans'. Het tienjarige tennistalent Joppe Vereecken had de eer met Sabine een balletje te slaan. Het succes van de tennismarathon doet burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) dromen dit jaar nog een warmere gemeente te zijn dan vorig jaar. "Als gastgemeente voor Music for Life haalden we vorig jaar 86.000 euro op. Dat is 11 euro per inwoner. Maar ze noemen ons niet zomaar Warm-e-beke. We moeten dromen beter te doen." Foto KVZ (KVZ)