Rudy Vande Velde trekt N-VA-lijst 12 juni 2018

Rudy Vande Velde trekt op 14 oktober de N-VA-lijst in Wachtebeke. De licentiaat Rechten was ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kopman. Gemeenteraadslid Sabine De Frenne krijgt de tweede plek. Rudy Lootens vervolledigt de top drie. Ook Katharina Kähling, Marc Roets, gemeenteraadslid Ireen De Pauw, Patrick Cools, Peggy De Meuricy, Ward Sweerman, Dominique Lardenoit, Ronny Vandenhouweele, Helene Georges Youssef, Diederik Lacayse, Marleen Seghers Steven Corneillie, Lieve Fierens, Robin Haegeman, Lieve Snoeck en An Delen -van Den Boom staan op de lijst. (KVZ)