Routebrug in Wachtebeke niet voor automobilisten: gemeente vraagt politie extra oogje in het zeil te houden Kristof Vereecke

02 april 2019

12u59 0 Wachtebeke Er duiken de laatste tijd meer en meer klachten op over automobilisten die de nieuwe fietsersbrug over de Langelede gebruiken. Volgens de gemeente zal het probleem zichzelf oplossen eenmaal de volledige spoorwegbedding omgevormd is tot fiets-o-strade. In tussentijd wordt de politie gevraagd een extra oogje in het zeil te houden.

De Routebrug over de Langelede werd vorig jaar in februari ingehuldigd. De brug is zo breed dat toen al gevreesd werd dat ze door automobilisten zou gebruikt worden. Die vrees werd al snel waarheid. Daarom plaatste de gemeente plastic jerseys. Deze werden tijdens de winter weggehaald om de strooidiensten de kans te geven de brug te strooien. Ondanks alles is de gemeente niet van plan ze terug te plaatsen. Dit tot frustratie van heel wat buurtbewoners die zeggen dat de brug te pas en te onpas gebruikt wordt door automobilisten.

Extra belijning

“De brug is niet het probleem, maar wel de automobilisten die zich niet aan het verkeersreglement houden”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Eenmaal ook het stuk fietspad tussen Langelede en Zelzate afgewerkt is, wordt er extra belijning aangebracht om nog duidelijker aan te duiden dat het om een fiets-o-strade gaat. We gaan de politie ook vragen om een extra oogje in het zeil te houden. Ik kan me niet voorstellen dat het enkel om aangelanden gaat die de brug gebruiken.”