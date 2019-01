Ramp dreigt voor hartpatiënt Werner: Bloedverdunner verdwijnt binnenkort van de markt Wouter Spillebeen

28 januari 2019

18u03 0 Wachtebeke Werner Van de Voorde (78) uit Wachtebeke gebruikt al vijftien jaar de bloedverdunner Marevan omdat hij een mechanische hartklep heeft, maar het middel dreigt van de markt te verdwijnen. De producent heeft ervoor gekozen om de commercialisering van het geneesmiddel op 1 maart stop te zetten. “Overschakelen naar een andere bloedverdunner is gevaarlijk.”

In 2004 moest Werner Van de Voorde een hartoperatie ondergaan. Zijn hartklep lekte, dus moest een mechanische klep geplaatst worden. “Ik was volgens de chirurg nog te jong om een synthetische hartklep te krijgen”, vertelt Werner. “Een mechanische gaat veel langer mee, maar dan moest ik wel bloedverdunners nemen. Een klontertje kan de mechanische hartklep doen blokkeren.” Hij probeerde op voorschrift van de dokter verschillende bloedverdunners uit en het middel Marevan bleek het beste te werken.

Sindsdien slikt Werner elke dag een tablet van de bloedverdunner, maar producent Therabel besloot onlangs dat de commercialisering ervan vanaf 1 maart wordt stopgezet. De reden is onduidelijk. Marevan is de enige bloedverdunner op basis van Warfarine die in België verkrijgbaar is. “20.000 patiënten zijn afhankelijk van Marevan”, weet Werner.

Alternatieven zijn niet identiek

Voor die hartpatiënten is het nog onduidelijk hoe het verder moet vanaf maart. Werner krijgt momenteel voorschriften van zijn dokter waardoor hij een beperkte voorraad van het middel kan aanleggen, maar die zal ook op raken. “Er zijn wel nog mogelijkheden”, zegt hij. “Ik heb gehoord dat het geneesmiddel misschien nog beschikbaar zal zijn in Frankrijk, maar ik weet nog niet hoe ik eraan zal geraken. Ik kan bij hoge nood overschakelen naar een andere bloedverdunner, maar dat is gevaarlijk.”

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) beaamt dat een overschakeling enkele risico’s inhoudt. “Gebruikers van het geneesmiddel moeten al zeer goed opgevolgd worden”, duidt Ann Eeckhout van het FAGG. “Bij een overschakeling moet er nog veel beter opgevolgd worden of er geen bloedingen of klonters zijn. De alternatieven zijn namelijk niet identiek.” Mogelijk zouden apothekers het geneesmiddel zelf kunnen samenstellen, maar ook dan bestaat er een mogelijkheid dat dosissen licht afwijken.

FAGG in overleg

Het FAGG is intussen in overleg gegaan met Therabel om hen te overtuigen om de productie verder te zetten. “Wettelijk gezien hebben we niet de mogelijkheid om te eisen dat een geneesmiddel op de markt blijft”, aldus Eeckhout. “Het overleg loopt. We hopen op zeer korte termijn een definitief antwoord te krijgen.”

Voor Werner komt de dag waarop hij zijn geneesmiddel niet meer kan krijgen intussen altijd maar dichter. Hij schreef de hoogste instanties al aan om hulp te vragen. “Ik heb een e-mail gestuurd naar het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) met de vraag om de situatie te onderzoeken. Een dag later kreeg ik het antwoord dat ze eraan werken”, besluit Werner hoopvol.