Puyenbroeck zoekt foto’s uit de oude doos voor 50ste verjaardag Kristof Vereecke

31 januari 2019

12u21 0 Wachtebeke Dit jaar viert het provinciaal domein Puyenbroeck zijn 50ste verjaardag. Om deze verjaardag extra in de kijker te zetten, zijn ze bij het provinciaal domein op zoek naar foto’s uit de oude doos.

“We zoeken allerlei foto’s: communiefoto’s, trouwfoto’s, foto’s van een familiebezoekje aan het domein, foto’s van schooluitstappen, evenementen...”, klinkt het in Puyenbroeck. “Bedoeling is om de foto’s te gebruiken in een tentoonstelling.”

Indien je jouw foto en mooie herinneringen in het provinciaal domein van Puyenbroeck wil delen, kan je deze mailen, samen met je goedkeuring voor gebruik naar ase.van.de.vijver@oost-vlaanderen.be.