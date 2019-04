Puyenbroeck pakt uit met ‘eivol’ paasprogramma “Elke dag wel iets te beleven” Kristof Vereecke

03 april 2019

13u40 0 Wachtebeke Het provinciaal domein van Puyenbroeck lokte in 2018 een recordaantal bezoekers. Een trend die ze in 2019 door hopen te trekken. Tijdens de Paasvakantie bruist het provinciaal domein in Wachtebeke van de activiteit.

“Hoogtepunt van de Paasvakantie is uiteraard het reuzepaaseierenfeest op zondag 21 april”, klinkt het in een uitgebreid persbericht. “Er staat die dag van alles te beleven. Er is muziek, een circus, een grote paasshow van Clown Rocky. Het evenement start om 14 uur op het evenementeneiland, vanaf 14.30 uur maken de paashazen hun feestelijk intrede.”

Wandelingen

Maar er is meer. Zo is er een ganse Paasvakantie van alles te beleven op wandelgebied. “Op dinsdag 16 april organiseren we een wandeling met gids met als thema ‘Welke vis is dit’? De dag nadien is er verhalendag. Op vrijdag 19 april organiseren we de Puyenbroeckse nachten, een avondwandeling met gids.”

Sportief

Ook op sportief vlak valt er van alles te beleven. Op woensdag 17 april kunnen waaghalzen voor amper 3 euro terecht op het hoogtouwenparcours, op donderdag 18 april is er een golfwandeling. Bovendien kan je een hele Paasvakantie komen padelen aan voordeelcondities. “Reserveren is nodig om het aangenaam te houden”, geven ze nog even mee in Puyenbroeck. “Enkel voor het hoogtouwenparcours en het paaseierenfeest is dit niet nodig. De meeste activiteiten zijn gratis, uitgezonderd voor het hoogtouwenparcours en padel.”

Meer info via www.puyenbroeck.be