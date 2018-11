Puyenbroeck maakt zich op voor komst Van der Poel, Van Aert, Willy Sommers en Les Truttes Provinciaal domein zaterdag decor voor eerste ‘Ambiancecross’ Kristof Vereecke

19 november 2018

16u33 0 Wachtebeke Komende zaterdag kan je in het provinciaal domein van Puyenbroeck naar de eerste editie van de ‘Charles Ambiancecross’. Met Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en alle andere veldrittoppers aan de start belooft het een sportieve hoogdag te worden. Jettie Pallettie, Willy Sommers en Les Truttes moeten voor de ambiance naast het veld zorgen.

Het provinciaal domein van Puyenbroeck was in 2005 het decor voor het Belgisch kampioenschap veldrijden. 15.000 toeschouwers zagen er destijds hoe Sven Nys de tegenstand overklaste en naar een verdiende Belgische titel snelde. Dertien jaar later krijgt Wachtebeke met de ‘Charles Ambiancecross’ een langverwachte opvolger. Zowat alle nationale als internationale veldrittoppers staan aan de start. Daar waar het vijftien jaar geleden vooral uitkijken was naar ‘de kannibaal van Baal’, zijn nu alle ogen gericht op de nieuwe kannibaal van het veld: Mathieu Van Der Poel. Dat hij het niet cadeau zal krijgen, mag zeker zijn. Ook Wout Van Aert wil graag winnen in Puyenbroeck. Zo delen Van Aert en het evenement dezelfde hoofdsponsor. Sportief vuurwerk verzekerd.

Beste van twee werelden

Maar ook naast het veld wil de ambiancecross hoge ogen gooien. Zo kan je er na de nieuwelingen (11 uur) en de junioren (12 uur) de polonaise dansen op de tonen van Jettie Pallettie. Om 13.45 uur is het aan Sanne Cant en co om het veld in te duiken. De elite en de U23 starten samen om 15 uur. Na de cross zijn er nog optredens van Willy Sommers en Les Truttes. “We willen het beste van twee werelden combineren”, klinkt het bij de organisatoren. “Veldrijden is sowieso een feest. Op en naast het crossparcours.”

De cross wordt ook live uitgezonden op Sporza. Kaarten voor het evenement kosten 5 euro en zijn te verkrijgen via www.ambiancecross.be.