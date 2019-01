Pak eremetaal voor Shoku-Kan op Oost-Vlaams Kampioenschap “Bewijs dat we goed in de breedte werken” Kristof Vereecke

29 januari 2019

11u59 0 Wachtebeke Karateclub SHOKU-Kan gooide opnieuw hoge ogen op het Oost-Vlaams kampioenschap Karate in Ninove. Zo ging de club lopen met maar liefst drie gouden, drie zilveren en vier bronzen medailles.

Wolf Vandewege behaalde zilver in de kata bij de pupillen. Samen met Jesse Deschryver en Mats De Wilde haalde hij een tweede keer zilver binnen in de ploegkata. Wachtebekenaar Sam Migom was goed voor brons in de kumite bij de pupillen. Miek Lageysse was goed voor twee keer zilver. Eén keer in de kumite en één keer in de kata. Bij de scholieren meisjes behaalde Eline Massart goud in de kumite, Wout Lagaeysse volgde haar voorbeeld bij de scholieren jongens. Ook bij de junioren was er goud in de kata voor Brecht Vlaminck.

Bij karateclub Shoku-Kan Wachtebeke zijn ze supertevreden met dit schitterend resultaat. “Onze jarenlange intensieve jeugdwerking rendeert en een pak jonge karateka’s uit onze jeugdafdeling halen de laatste jaren prachtige resultaten op nationale en zelfs internationale wedstrijden. Naast de vele medailles haalden we in elke categorie ook een pak ereplaatsen. Wat toch aantoont dat we heel goed in de breedte werken.”