Paaseitjes in zakjes in Puyenbroeck 03 april 2018

Groot paaseierenfeest in het provinciaal domein van Puyenbroeck afgelopen zaterdag. Honderden kinderen zakten af naar het evenementeneiland. Dat er niet ouderwets geraapt moest worden, maar dat je gewoon een zakje eieren in ontvangst kon nemen bij de vele paashazen die het domein overspoelden, betekende voor sommige aanwezigen een domper. Gelukkig was Clown Rocky er om er stevig de beuk in te zetten. Tijdens zijn grote Paasshow zette hij de grote tent op het evenementeneiland volledig op stelten. Zelfs de paashaas mocht even mee op het podium en waagde zich samen met de honderden kinderen aan een dansje. De ideale kers op een geslaagd paaseierenfeest in Puyenbroeck.





(KVZ)