Overslag wenst zichzelf een fantastisch 2019 Tweelandendorpje kijkt hoopvol naar de toekomst Kristof Vereecke

01 januari 2019

14u13 0 Wachtebeke Traditioneel is het tweelandendorpje Overslag er vroeg bij om zichzelf een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook deze ochtend tekenden massaal veel Overslagnaren present om elkaar een fantastisch 2019 te wensen.

En daar mogen goede voornemens bij zijn. Zo tekenden Kevin Sermijn en Geert Colpaert al heel vroeg present nadat ze eerst een toertje door de Overslagse polders met de loopschoenen deden. “Een traditie die we overnamen van een goede vriend. Hoe kan je het nieuwe jaar beter starten dan met een loopje? Dat we daarna kunnen klinken met de rest van het dorp is leuk meegenomen.” Of iedereen daar in Overslag daar zo over denkt, is maar de vraag. De meeste inwoners gingen gewoon rechtstreeks van de feestdis naar de nieuwjaarsreceptie. Zweten hoort daar niet bij. Een gewoonte die ze te danken hebben aan de plaatselijke zelfstandigen die elkaar jaar de handen in elkaar slaan voor een onvergetelijke start van het nieuwe jaar. Een hapje van frituur de Grenspost, een drankje,...meer moet dat niet zijn. “Een traditie die we hopelijk nog lang in ere kunnen houden", zegt Jeffrey Wuytack, één van de drijvende krachten. “2019 is op Overslag hoe dan ook goed begonnen.”