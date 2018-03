Overslag in de ban van 'Kerk in het midden' 28 maart 2018

02u53 0 Wachtebeke Niemand die er nog aan twijfelt dat de kerk in het midden staat in het Belgisch-Nederlands tweelandendorpje Overslag. Via een uniek inspraaktraject zoeken de inwoners er een nieuwe bestemming voor hun kerk.

De kerk van Overslag wordt binnenkort ontkerkelijkt. Alle kerkelijke vieringen gaan dan door in de kerk van Wachtebeke. Dat schept opportuniteiten voor een nieuwe invulling van het gebouw. "Alle ideeën zijn welkom", zegt Ineke Bruynooghe, die het Vlaamse pilootproject coördineert voor de provincie Oost-Vlaanderen. "Een boerenmarkt, concertzaal, een skatepark. Overslag is de eerste gemeente in Vlaanderen waarbij inwoners zelf mogen nadenken hoe zij de toekomst van hun kerk zien." Donderdag wordt op Overslag een grote infovergadering georganiseerd in het buurtcentrum 'De Zwarte Ruiter'. Van 19.30 tot 22.00 uur kunnen geïnteresseerden er hun ideeën komen spuien. Verschillende straten werden gisteren wakker met een reuzengroot logo van 'Kerk in het midden' op het asfalt. Een actie van de werkgroep om zoveel mogelijk volk naar de eerste grote inspraakvergadering te krijgen. "Het feit dat Overslag een tweelandendorpje is, maakt de oefening nog unieker. We zullen iedereen donderdag met open armen ontvangen." Meer info via: www.kerkinhetmidden.be. (KVZ)