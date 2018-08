Over obstakels en in water tijdens Strong Viking Run 30 augustus 2018

Het provinciaal domein van Puyenbroeck is zaterdag en zondag al voor de vierde keer het decor voor The Strong Viking Run, een loodzware loopwedstrijd waarbij honderden deelnemers met de glimlach de meest waanzinnige obstakels moeten overwinnen. Deze editie staat volledig in het teken van water en pakt dus uit met enkele waterrijke obstakels. Deelnemers kunnen kiezen tussen een afstand van 7, 13, 19 of de magische 42 kilometer. Voor meer informatie kan je surfen naar de website www.strongviking.com. (KVZ)