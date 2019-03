Ouderraad Sint-Laurens wint 10.000 euro voor realisatie groen speelpleinproject “Extra motivatie om werkhandschoenen en tuinbroeken opnieuw aan te trekken” Kristof Vereecke

13 maart 2019

13u14 0 Wachtebeke De ouderraad van basisschool Sint-Laurens Wachtebeke heeft gisteren 10.000 euro gewonnen voor de realisatie van zijn groen speelpleinproject. De prijs kadert in ‘Operatie Perforatie’, een campagne van Aquafin en het Infopunt publieke ruimte die zich richt op het opbreken van overbodige verharde oppervlakte om nadien in te richten met meer ruimte voor groen en infiltratie van regenwater.

Het project van de ouderraad leeft al een tijdje. In 2017 lanceerde de ouderraad zijn eigen biertje om het project te financieren. “Onze speelplaats is eigenlijk niet meer van deze tijd”, vertelde Michaël van Krieken van de ouderraad bij de lancering van het biertje. “De kinderen dreigen zich pijn te doen bij het spelen. We plannen een natuurlijke speelruimte met aandacht voor groen, natuurlijke speelelementen,.... We doen veel zelf, maar uiteindelijk hebben we wel 25.000 euro nodig om alles rond te krijgen.”

Meter

10.000 euro van die 25.000 zijn nu zekr binnen. Zo beloonden Aquafin en het Infopunt publieke ruimte het project gisteren met een speciale prijs. Juf Evelien en ouderraadvoorzitter Michael Vankrieken mochten de prijs in ontvangst gaan nemen. “Wij zijn heel erg dankbaar voor deze extra centjes, ze zullen goed worden besteed”, reageert Van Krieken. “Naast de centen zorgt Aquafin ook voor een meter die het project zal opvolgen. Het betekent extra motivatie om de werkhandschoenen en tuinbroeken opnieuw aan te trekken. Er is nog veel werk aan de winkel.”

In totaal schreven maar liefst 87 projecten in voor ‘Operatie Perforatie’. 11 wonnen uiteindelijk een geldprijs.