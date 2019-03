Ouderraad doet oproep naar rioolbuizen voor aanleg natuurlijke speelplaats “De kinderen zullen jullie eeuwig dankbaar zijn” Kristof Vereeck

20 maart 2019

15u55 5 Wachtebeke De ouderraad van basisschool Sint-Laurens in Wachtebeke is op zoek naar twee rioolbuizen voor zijn speelplaatsproject. Via het zogenaamde ‘Slowie-project’ willen ze de huidige speelplaats omtoveren tot een groene speelplaats waar het plezant ravotten is.

Het speelplaatsproject won onlangs een prijs in het kader van de ‘Operatie Perforatie’, een campagne van Aquafin en het Infopunt Publieke Puimte die zich richt op het opbreken van overbodige verharde oppervlakte om nadien in te richten met meer ruimte voor groen en infiltratie van regenwater. “Eén van onze plannen is om twee rioolbuizen van minstens 80 centimeter diameter te gebruiken als ‘groene’ tunnels waar de kinderen door kunnen kruipen”, zegt Michael Vankrieken van de ouderraad. “Gezien ons budget voor de volledige renovatie beperkt is, zoeken we een sponsor voor de buizen.” Mensen die kunnen helpen, sturen een mailtje naar slowie@outlook.be. “De kinderen zullen jullie eeuwig dankbaar zijn”, klinkt het nog.