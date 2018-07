Open Vld wil alle inwoners vertegenwoordigen 06 juli 2018

02u54 0 Wachtebeke Open Vld-Wachtebeke heeft gisteren zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorgesteld. De partij van kopman Piet Penneman heeft twee doelen: blijven besturen en alle Wachtebekenaren vertegenwoordigen.

"We willen Wachtebeke op de kaart zetten als een landelijke en mooie gemeente en uitbouwen tot een hedendaagse en sociale gemeenschap waar het vandaag en morgen goed en veilig is om te wonen", vat Penneman zijn partijprogramma samen.





Om natuurlijk zijn stokpaardje 'gezonde gemeentefinanciën' niet te vergeten. Open Vld wil daarnaast vooral een partij zijn voor alle Wachtebekenaren. "Dat merk je aan onze lijst. Elke generatie is vertegenwoordigd."





Schepenen Piet Penneman en Evie Wuytack vullen de eerste twee plaatsen, gemeenteraadsvoorzitter Eddy Heirwegh en raadslid Linda Van Himme vervolledigen de top vier.





Daarnaast kleuren ook voorzitter Eric Van Himme, oud-schepen Lucien De Block en ondernemer Frederik Braeckman de lijst. Verder ook Jan Vervaet, Hilde De Clercq, Wim Vanpuyvelde, Tess Meert, Ruben Polfliet, Veerle Philips, Anneleen Vandevyver, Jurgen Van den Abeele, Brigitte Guldstrand, Ward Geers, Annie De Bruyne en Cindy Haaze.





(KVZ)





Meer over Piet Penneman

politiek