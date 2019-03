Nog veel opruimwerk, maar storm was goede zaak voor provinciaal domein Puyenbroeck Wouter Spillebeen

13 maart 2019

17u06 0 Wachtebeke De groendienst van het provinciaal domein Puyenbroeck heeft na de storm van zondag nog heel wat opruimwerk. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel, want het werk is leuk en de storm was ook nog eens goed voor het bos. “De populieren die gevallen zijn, wilden we toch verwijderen.”

Sandra Van Steerteghem, die verantwoordelijk is voor de groendienst van het domein, is in haar nopjes. Heel wat populieren hebben het begeven door het stormweer van zondag. Enkele bomen vielen stacaravans, waardoor er zes beschadigd raakten waarvan twee zeer zwaar, de bossen blijven voorlopig gesloten door het aanhoudende gevaar voor vallende bomen en omdat de paden vol omgewaaide bomen liggen en sommige plaatsen op het terrein zien eruit als een waar slagveld. Toch is de storm een goede zaak.

“De bomen die gesneuveld zijn, zijn vooral populieren”, zegt Sandra. “Die stonden hier eigenlijk niet op hun plaats. Ze zijn hier in de laatste 70 jaar gezet omdat ze snel hout produceren, maar de ondergrond is eigenlijk te nat, waardoor ze niet ver wortelen. Daarom konden ze nu ook omwaaien. Nu gaan we helemaal anders om met onze bossen en er was al gepland dat een aantal van de populieren vervangen moeten worden door pakweg eiken. Dus de bomen die gevallen zijn, moesten op termijn toch weg. Mocht er een oude eik gesneuveld zijn, dan waren we er het hart van in geweest, maar nu heeft de natuur ons geholpen.”

Goede voeding

Intussen is de groendienst erin geslaagd om de paden op het recreatief gebied vrij te maken waardoor het domein wel open is voor het publiek. Het bos blijft nog een tijdje gesloten. “Er zijn nog hangende bomen en bomen die onder spanning staan. Zodra het weer begint te waaien, kunnen die ook nog vallen. Er is dus nog een te groot risico. Onze groendienst trekt het bos al in als het windstil is, maar zodra het begint te waaien, moeten ze er weer weg. We hebben dus nog geen globaal beeld van hoe het bos erbij ligt”, vertelt Sandra.

De rand van het bos schetst wel al een beeld. Langs de oevers van de Zuidlede zijn een vijftiental populiers naast elkaar tegen de grond gegaan. Hun wortelkruinen staan nog rechtop tegen de waterkant. “Ook dat is een goede zaak, want ijsvogels houden van zo’n verticale oppervlakten om te nesten. We zullen heel wat bomen laten liggen, dat is ook nog eens goede voeding voor het bos”, volgens Sandra.

De wandelpaden in het bos zullen binnenkort vrijgemaakt worden, maar een grotere prioriteit gaat naar de weide met stacaravans waar verschillende bomen op caravans gevallen zijn. Daar moeten de bomen verzaagd en verwijderd worden. Gelukkig is dat leuk werk, getuigt groendienstmedewerker Johannes Vanreckem. “Zo’n enorme schade, dat is echt een uitzondering”, zegt hij. “Is dit een paradijs voor houthakkers? Voor sommigen wel, ik vind het in elk geval heel wijs. Het gebeurt niet elke dag dat we zo’n werk moeten doen. Het blijft natuurlijk beu voor de mensen die schade hebben opgelopen, maar gelukkig gaat het alleen over materiële schade. Ik voel me dus niet schuldig omdat ik het leuk werk vind”, lacht hij.