Nieuwe verharde wandelpaden Puyenbroeck bewijzen meteen dienst

Kristof Vereecke

26 november 2018

12u16 0 Wachtebeke De nieuwe wandelpaden richting het evenementeneiland op het provinciaal domein van Puyenbroeck bewezen afgelopen weekend meteen hun dienst tijdens de druk bezochte Ambiancecross.

Vorig jaar was de weg naar het evenementeneiland tijdens de Warmste Week nog één grote modderpoel. Het was er ploeteren geblazen voor de vele bezoekers. Vooral voor rolstoelgebruikers was het allesbehalve ideaal. Het was het enige smetje op de anders perfecte organisatie van een onvergetelijke Warmste Week. Daarom werden dit najaar nieuwe verharde wandelpaden aangelegd in het provinciaal domein. Die bewezen tijdens de Ambiancecross, waar volgens sommige bronnen zo’n 12.500 bezoekers op afkwamen, meteen hun dienst. Alle bezoekers vonden vlot de weg naar het evenementeneiland en het nabij gelegen crossparcours. Puyenbroeck lijkt dan ook klaar voor de Warmste Week.

