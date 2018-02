Nieuwe fietsbrug is missing link tussen Waasland en Gentse kanaalzone 10 februari 2018

02u51 17 Wachtebeke Gisteren werd in Wachtebeke de nieuwe fietsbrug over de Langelede ingehuldigd. De brug, een architecturaal pareltje van 150.000 euro, is de missing link op de fietssnelweg tussen het Waasland en de Gentse kanaalzone.

"Daarvoor moeten we wel nog een stuk fietssnelweg aanleggen door het Kloosterbos", zegt gedeputeerde Peter Hertog. "Iets wat we dit jaar nog willen realiseren. Op die manier zal je voortaan van voorbij Moerbeke tot helemaal aan ArcelorMittal kunnen fietsen op een echte fiets-o-strade. Deze brug is echt een missing link om van de ene hoek van onze mooie provincie naar de andere te fietsen. Ze is dan ook erg symbolisch voor het fietsvriendelijk beleid dat we met de provincie Oost-Vlaanderen voeren." Burgemeester Rudy Van Cronenburg hoorde het allemaal graag vertellen. "Onze gemeente is met deze brug opnieuw een beetje mooier geworden. Het resultaat is echt verbluffend. Daarnaast is ze een enorme troef voor de vele fietsers, lopers en wandelaars in onze gemeente. Zo verbindt ze niet alleen het Waasland met Gent, ze verbindt ook het Kloosterbos met het Heidebos en het provinciaal domein van Puyenbroeck." Er mocht dan ook geklonken worden gisteren. De cava stond fris genoeg. Fietstoerisme tussen het Waasland en het Meetjesland is duidelijk van alle seizoenen. (KVZ)