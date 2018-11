Nieuwe bestuursploeg ziet grote uitdagingen “Moeilijke knopen doorhakken” Redactie

08 november 2018

20u01 1 Wachtebeke Met burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) en schepenen Piet Penneman (Open Vld), Peter Van Bambost (Anders), Eddy Heirwegh (Open Vld) en Christine Bax (Anders) kent Wachtebeke zijn nieuw schepencollege voor de komende zes jaar.

“Dit college wil geen verzameling individuen zijn”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg. “We gaan voor een hechte ploeg die de komende zes jaar wil samenwerken om van Wachtebeke een betere plek te maken.” Het feit dat de paarse coalitie gehandhaafd blijft en dat zelfs met een ruime meerderheid van 14 op 19 zetels kan doen, sterkt Van Cronenburg in die gedachte. “Het zal nodig zijn”, weet zijn eerste schepen Piet Penneman. “Er wachten grote uitdagingen. Ik denk aan de integratie van OCMW en gemeente, maar ook aan de realisatie van een nieuw rusthuis. We moeten van Wachtebeke een zo aantrekkelijk mogelijke bruid maken. Voor onze inwoners. Na 2024 moeten ze op een goede dienstverlening kunnen rekenen. Stel dat het ooit tot een fusie komt.”

Hard werken

Met noodgedwongen één schepen minder zal het sowieso hard werken worden voor het nieuwe college. Van Cronenburg ontfermt zich over onder andere Communicatie, Personeel en Intergemeentelijke Samenwerking. Ook de wijkwerking blijft hoog op zijn agenda staan. Penneman behoudt Financiën en krijgt er met Ruimtelijke Ordening één van zijn stokpaardjes bij. Christine Bax wil naar eigen zeggen de sociale toets zijn binnen het college en krijgt Ontwikkelingssamenwerking, Sociale Cohesie en Woonbeleid. Peter Van Bambost mag zich over het vrijetijdsbeleid ontfermen. Ten slotte is er nog Eddy Heirwegh. De sterke man van Overslag krijgt met Openbare Werken en Landbouw een stevige boterham gepresenteerd. “Met feestelijkheden zal er gelukkig genoeg tijd voor verpozing zijn”, lacht Heirwegh, die vooral de markten en de bestaande Wachtebeekse hoogdagen nieuwe impulsen willen geven.

De taak van gemeenteraadsvoorzitter wordt een duobaan voor Linda Van Himme (Open Vld) en Patrick Gerard (Anders). Van Himme mag op 3 januari de dans openen.