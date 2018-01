Nieuw stuk natuur tussen Kloosterbos en Akkerstraat 02u49 0 Wachtebeke Wachtebeke wil tegen 2022 een nieuw stuk natuur creëren tussen het Kloosterbos en de Zelzaatse Akkerstraat. Daarvoor moet wel nog heel wat gebeuren. Zo staan momenteel heel wat onvergunde constructies en weekendverblijven op de 69 percelen die het gebied telt. Die moeten voor 31 mei door de eigenaars verwijderd zijn.

"We hebben vorig jaar al aangekondigd actie te willen ondernemen tegen de ongewenste en onwettelijke weekendverblijven in het gebied", zegt Wachtebeeks schepen van Wonen Rudy Van Vlaender (Anders). "Vaak gaat het gewoon om 'koterijen', maar in enkele gevallen om echte verblijven. In het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geldt een uitdoofbeleid in het gebied. Zo wil de provincie er tegen 2022 werk maken van een nieuw stuk natuurgebied tussen het Kloosterbos en de Zelzaatse Akkerstraat. In totaal gaat het om 69 percelen. Alle eigenaars zullen nog deze maand een brief ontvangen om hun percelen voor 31 mei 2018 in de oorspronkelijke staat te herstellen. Vergunde constructies kunnen blijven bestaan, maar dat dient uiteraard eerst bewezen te worden."





Uitzonderingsregel

Voor mensen die er daadwerkelijk wonen voorziet de gemeente Wachtebeke een uitzonderingsregeling die beperkte verblijfsmogelijkheden tot in 2022 gedoogt.





"Uiteraard is het wel de bedoeling dat we samen met de betrokken partijen naar oplossingen zoeken", stelt Van Vlaender. "Dit al dan niet via het OCMW of de sociale huisvestingsmarkt. Eigenaars van een perceel worden er bovendien attent op gemaakt dat de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het klimaatactieplan bereid is de percelen aan te kopen om ze om te toveren in een nieuw stukje natuurgebied dat naadloos aansluit bij het bestaande Kloosterbos." (KVZ)