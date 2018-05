Nederlandse hiphopper Lil Kleine komt naar Popeiland 03 mei 2018

De bekende Nederlandse hiphopper Lil Kleine, bekend van megahits als 'Drank en Drugs' en 'Loterij', komt naar Popeiland.





Na Ghost Rockers een tweede grote naam voor het kinder- en jongerenfestival dat dit jaar plaats vindt op woensdag 27 juni op het evenementeneiland van het provinciaal domein van Puyenbroeck.





Andy Peelman, beter bekend als agent Koen uit de Buurtpolitie praat de groepen dit jaar aan elkaar. Naast heel veel muzikaal spektakel blijft Popeiland ook garant staan voor een pak randanimatie.





Tickets kosten 9 euro en zijn nu al te koop in het bezoekerscentrum van Puyenbroeck of via www.uitbureau.be. (KVZ)