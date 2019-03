N449 opnieuw vrij voor autoverkeer Bossen Puyenbroeck nog tot maandag gesloten Kristof Vereecke

13 maart 2019

12u41 0 Wachtebeke De N449 tussen Wachtebeke en Zaffelare is sinds vandaag opnieuw vrij voor het verkeer.

Door het noodweer van afgelopen zondag waaiden heel wat bomen langs de druk bereden weg om. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties op de rijweg. De brandweer had de afgelopen dagen de handen meer dan vol om alle bomen en schade te ruimen. Sinds vandaag kan het verkeer er opnieuw gewoon door. In het nabijgelegen provinciaal domein van Puyenbroeck is er nog meer werk. Bepaalde delen van het domein blijven nog tot maandag dicht voor bezoekers.