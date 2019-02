Mountainbikers voelen zich niet langer gewenst in Kloosterbos Begin april ultiem overleg tussen provincie en fietsliefhebbers Kristof Vereecke

26 februari 2019

09u12 0 Wachtebeke Eind april komt er een ultiem overleg tussen de provincie Oost-Vlaanderen en enkele fietsliefhebbers die van het Kloosterbos tussen Zelzate en Wachtebeke hun favoriete trainingsparcours gemaakt hebben.

Het bos was jarenlang het geliefkoosde trainingsparcours van mountainbikend en cyclocrossend Oost-Vlaanderen. Daar lijkt binnenkort definitief een einde aan te komen. De provincie Oost-Vlaanderen laat al meer dan een jaar enkel nog fietsers toe op een vaste route om sport en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verzoenen. Maar dat is niet naar de zin van de fietsliefhebbers. “We houden ons aan het natuurinrichtingsplan”, zegt gedeputeerde voor Milieu en Natuur Riet Gillis (Groen). “Het is niet dat we fietsers volledig bannen. Maar het kan niet dat ze zich begeven op paden die daar niet voor aangepast zijn. Dat is nefast voor de veiligheid van de andere bezoekers en de fauna en flora in het bos.”

Als alternatief investeerde de provincie in een nieuw trainingsparcours in het provinciaal domein van Puyenbroeck, maar datparcours is volgens de fietsliefhebbers niet uitdagend genoeg en bij regen weer niet ideaal. Begin april staat nog één laatste vergadering op de agenda tussen de provincie en de fietsliefhebbers om tot een compromis te komen.

