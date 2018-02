Motorrijder rijdt 83 km/u te snel 15 februari 2018

02u44 0

Bij snelheidscontroles op de N449 in Wachtebeke heeft de politie een motorrijder betrapt die met 153 km/u reed, of 83 km/u sneller dan de toegestane snelheid. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. In totaal reden 27 van de 756 gecontroleerde voertuigen te snel in Wachtebeke. De politie van zone Puyenbroeck hield ook controles in de Eksaardedam in Moerbeke, een zone-50. Daar gingen 126 van de 613 bestuurders te snel. (OSG)