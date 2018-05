Moervaartvallei, waar natuur en landbouw samenkomen 26 mei 2018

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft gisteren haar krabbel gezet onder het nieuw strategisch openruimteproject voor de Moervaartvallei tussen Gent en Wachtebeke, in het bijzijn van provinciegouverneur Jan Briers en vertegenwoordigers van de stad Gent en de gemeente Wachtebeke. Het nieuwe plan moet ervoor zorgen dat landbouw en natuur in de Moervaartvallei dichterbij elkaar komen. Zo tekent het nieuwe krijtlijnen voor landbouw en recreatie. Om het nieuwe contract te vieren is er vandaag van 10 tot 17 uur een hele dag feest in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Je kan er terecht voor een boerenmarkt, er zijn geleide wandelingen door de Moervaartvallei, huifkartochten en kinderanimatie. (KVZ)