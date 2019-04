Modderduivels veroveren komend weekend Puyenbroeck ‘Strong Viking Run’ aan zesde editie toe in provinciaal domein Kristof Vereecke

09 april 2019

14u09 2 Wachtebeke Komende zaterdag en zondag is het provinciaal domein van Puyenbroeck al voor de zesde keer het decor van de Strong Viking Run. De ‘mud edition’ staat garant voor modder en een pak extreme obstakels.

Deelnemers aan de Strong Viking kunnen kiezen tussen 7, 13 en 19 kilometer. Tijdens de run krijgen ze een pak extreme obstakels met namen als Mud Mile, Mud Crawl en Storm the Castle voorgeschoteld. Bij het overwinnen van die obstakels krijgen ze ook een pak modder voor de kiezen. De Iron Viking-afstand, een marathon met meer dan 100 obstakels, behoort dit jaar niet tot de mogelijkheden. Het evenement is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender in Puyenbroeck. Vorig jaar namen 9.500 Vikingen deel. Ook dit jaar loopt het storm voor het evenement. De Strong Viking Mud Edition in Puyenbroeck is de officiële opening van het Strong Viking seizoen in België. Meer info via www.strongviking.com.