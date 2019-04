Minder pintjes en cava en meer mocktails op gemeentelijke recepties “Moeten als gemeentebestuur het goede voorbeeld geven” Kristof Vereecke

18 april 2019

11u09 5 Wachtebeke Als het aan de gemeente Wachtebeke ligt, worden er in de toekomst minder pintjes en cava gedronken op gemeentelijke recepties en meer mocktails.

“We moeten als gemeentebestuur het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Dat betekent ook een gezonde levensstijl promoten zonder genotsmiddelen. Daarom willen we op onze recepties voortaan ook mocktails aanbieden als alternatief voor een pilsje of een cava.”

Plat watertje

Van Cronenburg vindt trouwens dat meer gemeenten en organisaties dat zouden moeten doen. “Wat krijg je meestal als alternatief aangeboden voor een cava of een pilsje? In het beste geval een fruitsap, maar heel erg vaak enkel een plat watertje. Wij willen bewijzen dat het ook anders kan. Door mocktails aan te bieden, willen we het aantrekkelijker maken voor mensen om nu en dan een glaasje alcohol te skippen.”

Het initiatief kadert in een breder aantal acties van Drugspunt regio Puyenbroeck. De organisatie gaat een gans jaar werken rond preventie. “Dat kan gaan over alcohol, maar ook over drugs, tabak en zelfs gamen”, besluit Van Cronenburg.