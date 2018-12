Man (46) gaat in beroep tegen flitsboete: “De verkeersborden stonden niet op hun plaats” Jeroen Desmecht

18 december 2018

15u26 1 Wachtebeke Een man van 46 uit Wachtebeke kwam zich dinsdag in beroep verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. Hij kreeg een boete nadat hij in 2016 geflitst werd in Maldegem. Onterecht volgens de man: zo stelt hij dat de tijdelijke verkeersborden op het moment van de controle niet op de juiste plaats stonden.

De feiten vonden plaats op 13 december 2016 in Maldegem. De zaak sleept ondertussen al en tijdje aan. Dinsdagmiddag wou de man in beroep alsnog zijn gelijk proberen halen: “Als ik in fout was, had ik die boete meteen betaald. Maar het is een kwestie van principe”, aldus de beklaagde.“Iedereen die voor of achter mij reed, is toen geflitst geweest. De anderen hebben ondertussen al opgegeven, maar ik weiger.”

Zijn stelling kon op weinig sympathie rekenen van het Openbaar Ministerie: “Er worden bij zo’n controles altijd foto’s genomen van de signalisatie. Zo zijn we zeker dat we geen fouten maken bij een snelheidscontrole.” De rechter zal een oordeel uitspreken op 15 januari.