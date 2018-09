Langs graafmachines naar Sint-Laurensschool 04 september 2018

02u33 0 Wachtebeke Voor de kinderen van Vrije Basisschool Sint-Laurens op Overslag startte de eerste schooldag te midden een grote bouwwerf. Voor de ingang van de school zijn grote rioleringswerken bezig.

Gelukkig creëerde de aannemer een veilig en afgebakend wandelpad langs de werf tot aan de schoolpoort. De meeste kinderen keken op weg naar school wel de ogen uit hoe de graafmachines keihard verder werkten aan een nieuwe riolering voor Overslag. "De komende maanden wordt het voor iedereen aanpassen", zegt directrice Veronique De Keyser. "De normale hectiek van manoeuvrerende auto's, slingerende fietsers en overstekende kinderen is vervangen door drukke wegenwerken. De school is alleen te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. We bekijken met de gemachtigde opzichters en de ouderraad hoe we alles praktisch het best organiseren. Alle kinderen van de school brengen deze week bovendien een bezoek aan de werf waarbij ze ter plekke uitleg krijgen over de werken en de bijhorende gevaren."





De werken voor de schoolpoort duren nog tot maart volgend jaar. Eén keer de riolering in de grond zit, komt er wel steenslag zodat plaatselijk verkeer buiten de werkuren mogelijk zal zijn. Op die manier schuiven de werken op richting Ramonshoek en de brug over de N49.





Alles moet eind 2019 klaar zijn.





(KVZ)