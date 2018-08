Langeledekermis gaat op zoek naar 'Homo Langelitis' 30 augustus 2018

De Langelede viert komend weekend al voor de 56ste keer kermis. Komende maandag gaan ze er zelfs op zoek naar de 'Homo Langelitis'.





De kermis begint vrijdag 31 augustus om 20 uur met een familiale zoektocht. Op zaterdag is er een eetfestijn en een dansavond met de François Toorre Band. Het zwaartepunt ligt op zondag en maandag. Zo organiseren ze er op zondagochtend een aperitiefconcert en kan je er 's middags gaan genieten van een showbizznamiddag met onder andere Phil Kevin, polonaisekoning Steve Tielens en Jetti Palletti. Voor de kinderen is er ook een springkastelenfestival. Maandag 3 september is er de altijd erg succesvolle Langeledetocht. 's Avonds gaan ze er op zoek naar de 'Home Langelitis', een reeks ludieke proeven waarbij gezocht wordt naar de strafste inwoner van Langelede en omstreken. Afsluiten doen ze traditioneel tijdens de Nacht van de Langelede met dj Peter Van Praag en Les Folles de Gand. (KVZ)