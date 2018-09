Langelede kent zijn Homo Langelitis 05 september 2018

De buurt rond de Langelede ging maandagavond op zoek naar zijn Homo Langelitis, een ludieke variant op het bekende Iedereen Beroemd-format Homo Universalis.





Een twintigtal deelnemers werden er onderworpen aan tientallen ludieke proeven. WC-papier afrollen, om te langste appelschil schillen, flessen poepen, kubben,... de ene proef was al wat ludieker dan de andere. Het spektakel lokte heel wat kijklustigen naar de feesttent. Uiteindelijk namen Kurt Noët en Bert Van Hoecke het tegen elkaar op in de absolute finale. Die laatste mocht zich na een spannende strijd uitroepen tot Homo Langelitis. Daarna ging Langelede een lange feestnacht in tijdens de legendarische Nacht van de Langelede. (KVZ)