Laaghangende drone boven Schoolstraat 13 maart 2018

02u55 0

Enkele bewoners van de Schoolstraat in Overslag hebben gisteren klacht ingediend tegen de piloot van een drone. De inwoners zagen hoe op zondagmiddag plots een drone op tien meter hoogte boven de tuin hing en vertrouwden het zaakje niet. Ze vonden de drone een inbreuk op hun privacy. De politie neemt de klacht zeer ernstig. Voorlopig is niet duidelijk wie de drone bestuurde. In de Schoolstraat vrezen ze dat het inbrekers waren die de buurt probeerden te verkennen. Via sociale media werd een oproep gelanceerd om de ogen open te houden en eventuele dronewaarnemingen te melden bij de politie. (KVZ)