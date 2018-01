Kmo-zone Walderdonk verder weg dan ooit (en geld ook) 31 januari 2018

02u35 0 Wachtebeke De realisatie van een zeven hectare grote kmo-zone langs de Walderdonk in Wachtebeke is verder weg dan ooit.

Projectontwikkelaar Veneco² en Stadsontwikkeling Gent slaagden er na jaren onderhandelen niet in om tot een akkoord te komen over de overdacht van de grond. De gemeente Wachtebeke moet wel 25.000 euro betalen voor de opmaak van het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan dat er gecreëerd werd. "Concreet betekent dit dat er wel degelijk een kmo-zone kan komen, maar dat die zone niet op korte termijn ontwikkeld zal worden zoals we het gepland hadden", klinkt het bij de gemeente.





In Wachtebeke is heel wat vraag naar extra ruimte om te ondernemen. De ligging vlakbij de R4-Oost leek bovendien ideaal. De gemeente droomde er zelfs ooit van een recyclagepark en de bouw van een gemeentelijke loods. Plannen die opnieuw voor een tijdje in de ijskast mogen. Tenzij er morgen een projectontwikkelaar komt die wel een akkoord vindt met Stadsontwikkeling Gent over de verkoop van de grond.





Oppositieraadslid Rudy Van de Velde (N-VA) was niet te spreken over de kost van 25.000 euro die de gemeente Wachtebeke moet ophoesten voor de realisatie van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. "25.000 euro is veel geld als je weet dat onze gemeenschap er niks voor in de plaats krijgt". (KVZ)