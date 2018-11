Kerk Overslag wordt multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten. Voorstel wordt in 2019 verder uitgewerkt door gemeentebestuur Redactie

13 november 2018

13u54 0 Wachtebeke De kogel is door de kerk, er ligt een voorstel voor herbestemming van de kerk van Overslag op tafel. De Overslagnaar ziet voor het gebouw een toekomst als multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten.

Het voorstel kwam er na een jaar waarin de Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo verschillende mensen en groeperingen naar hun mening vroegen. Het voorstel dat er ligt, wordt nu verder uitgewerkt door het gemeentebestuur.

Toekomst voor kerk van Overslag

Voor de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag wenkt een nieuwe toekomst. Het eindrapport van ‘Kerk in het midden’ werd vandaag aan het kerk- en gemeentebestuur en de volledige lokale gemeenschap overhandigd. Het kerkgebouw gaat waarschijnlijk een toekomst tegemoet als multifunctioneel gebouw waarbinnen een combinatie van functies uit drie pijlers, namelijk cultuur/vrije tijd, commercieel en sociaal mogelijk is.

De projectpartners van ‘Kerk in het midden’, Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo, begeleidden een jaar lang verschillende Overslagse verenigingen en inwoners in de zoektocht naar een herbestemming.

Gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe: “Het Provinciebestuur is al lang bezig met religieus erfgoed. Met het project ‘Kerk in het midden’ maken we een echte doorstart op dit vlak. Cruciaal hier is dat de toekomstideeën vanuit de lokale gemeenschap komen. De eigenheid van Overslag en de noden en behoeften van de bevolking staan centraal. Zo komen we samen tot een gedragen voorstel voor herbestemming van de kerk”.

Uit het traject blijkt dat het kerkgebouw opnieuw in het midden van de gemeenschap kan komen te staan wanneer het ingevuld wordt als een multifunctionele ruimte. Het kerkgebouw, als overdekte openbare ruimte, en in het verlengde het kerkplein, dat groener en veiliger mag, staan in verbinding en versterken elkaar als ontmoetingsplek in Overslag.

Wat nu?

Dit eindrapport is het startschot voor nieuwe acties. Tot midden 2019 gaan er nog wekelijks erediensten door in het gebouw, maar ondertussen wordt er niet stilgestaan. Het gemeentebestuur van Wachtebeke plant een haalbaarheidsonderzoek over wat er nodig is om deze herbestemming te realiseren. De lokale gemeenschap gaat ook verder met concretere acties, zoals onderzoek naar beheervormen en timmert op die manier gestaag verder aan de toekomst van het kerkgebouw en bij uitbreiding het dorp.

Inzichten meegenomen naar Dikkelvenne

Het project ‘Kerk in het midden’ is nog niet ten einde. Vanaf begin 2019 start de begeleiding van een tweede pilootkerk, namelijk de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne (Gavere). Ook daar krijgt het dorp de kans om de toekomst van het gebouw mee te bepalen. De toenemende betrokkenheid bij en zorg voor de kerk als erfgoed- en gemeenschapsgebouw hopen de Provincie en Vormingplus Gent-Eeklo ook daar – net zoals in Overslag – te zien groeien.